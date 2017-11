Forex, euro sostenuto su dlr e yen, sostegno da dati prezzi Germania

NEW YORK, 28 novembre (Reuters) - Si conferma ben intonato l'euro sul mercato valutario in una seduta che, se da una parte sconta volumi sottili in concomitanza con la festa del Ringraziamento negli Usa, dall'altra vede permanere un atteggiamento di propensione al rischio come conferma il rialzo delle borse. A dare man forte all'euro è stato anche il dato preliminare sull'inflazione tedesca di novembre, che ha mostrato un inatteso rafforzamento che va almeno in parte ad allentare la speculazione su nuovi interventi espansivi della Bce . Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro continua a muoversi in area 1,36, in prossimità del massimo intraday di 1,3617, il livello più alto da un mese a questa parte. La valuta unica ha poi toccato nel primo pomeriggio un massimo di seduta nei confronti dello yen a 139,17: in questo caso siamo ai massimi da oltre quattro anni, in vista del picco di 139,26 del giugno 2009. A fronte della buona intonazione dell'euro, c'è invece uno yen che patisce la linea ultra espansiva della Bank of Japan, tanto che oggi il ministro delle Finanze giapponese Taro Aso ha parlato di un possibile intervento di Tokyo sul mercato dei cambi in caso di oscillazioni eccessive della divisa nazionale ). Lo stesso biglietto verde, anche se in misura minore, sembra subire in questa fase la mancanza di un punto di riferimento temporale preciso riguardo l'inizio del processo di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3595/96 1,3578 DOLLARO/YEN 102,27/30 102,15 EURO/YEN 139,04/07 138,69 EURO/STERLINA 0,8311/15 0,8335 ORO SPOT 1.243,24/4,46 1.236,79/8,01 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia