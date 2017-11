Forex, yen a min 2 mesi su dlr, Yellen sostiene appetito rischio

LONDRA, 15 novembre (Reuters) - Yen ai minimi da due mesi nei confronti del dollaro sulle piazze europee. La valuta nipponica è appesantita dalla strenua difesa del programma di stimolo di Federal Reserve da parte della presidente designata Janet Yellen. Parole che sono state interpretate come un segnale dell'intenzione dell'istituto centrale americano di mantenere la portata dell'attuale piano di stimolo almeno fino alla fine dell'anno, e che hanno offerto slancio agli asset rischiosi, penalizzando lo yen in quanto valuta rifugio. Intorno alle 10,40 il dollaro viaggia a 100,41 yen, ai massimi da due mesi nei confronti della divisa nipponica, dai 100,01 della chiusura di ieri. Yen in calo anche nei confronti dell'euro, che sale a 134,88 da 134,55 della chiusura . ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3435/37 1,3457 DOLLARO/YEN 100,39/41 100,01 EURO/YEN 134,87/95 134,55 EURO/STERLINA 0,8368/72 0,8375 ORO SPOT 1.281,60/2,48 1.287,01/7,78 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia