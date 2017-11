Forex, euro poco mosso su dlr, domani intervento Yellen a Senato Usa

NEW YORK, 13 novembre (Reuters) - Quadro complessivamente stabile oggi sul mercato valutario con un euro che tiene sopra i minimi della settimana scorsa nei confronti del dollaro ma che resta penalizzato in prospettiva dalla conferma della linea monetaria ultra espansiva della Bce. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro continua a trattare entro un range piuttosto ristretto, compreso tra il minimo intraday di fine mattinata di 1,3409 e 1,3452. Giovedì scorso il cambio era scivolato al minimo da due mesi di 1,3295 a seguito del taglio a sorpresa dei tassi da parte della Bce. Solo lo scorso 25 ottobre l'euro/dollaro era salito al picco biennale di 1,3833. Al di là delle debolezze dell'euro, il dollaro continua invece a trarre sostegno dal riemergere delle aspettative di un avvio della fase di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed già da dicembre, rafforzate dai buoni dati giunti la settimana scorsa dal mercato del lavoro Usa. Ieri il presidente della Fed di Atlanta Dennis Lockhart ha confermato che l'inizio del 'tapering' è tra le opzioni del meeting del mese prossimo. "I mercati speculano sul miglioramento dei dati o su ogni dichiarazione di qualche falco della Fed, anticipando la fine del quantitative easing" spiega lo strategist di WorldWideMarkets Joseph Trevisani. "Ma tutto ciò non è reale, la Fed rimarrà accomodante almeno fino alla fine del primo trimestre 2014". Gli investitori aspettano l'intervento di domani in Senato del prossimo governatore della Fed Janet Yellen, per cercare di capirne le linee d'azione. La Yellen è nota per le sue posizioni di colomba all'interno del Fomc, ma nelle ultime settimane, da quando è stata indicata come successore di Bernanke, ha evitato una significativa esposizione pubblica. Il dollaro si conferma peraltro in lieve calo sullo yen nella seduta di oggi, vicino al minimo intraday di 99,31 nel primo pomeriggio. Il cambio resta tuttavia in vista del massimo da due mesi di 99,80 registrato ieri. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3442/44 1,3435 DOLLARO/YEN 99,41/42 99,62 EURO/YEN 133,63/66 133,84 EURO/STERLINA 0,8404/06 0,8445 ORO SPOT 1.275,06/5,83 1.267,61/8,38 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia