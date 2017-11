Forex, dollaro rifiata dopo rally, Bce frena guadagni euro

NEW YORK, 11 novembre (Reuters) - Dopo le ultime due sedute di impronta marcatamente rialzista, il dollaro corregge e muove in calo verso le principali valute. Secondo gli analisti, un ulteriore apprezzamento del biglietto verde appare condizionato al mantenimento della spinta verso l'alto dei tassi sui Treasuiries, a loro volta sensibili al dibattito sulla tempistica di una riduzione dello stimolo monetario da parte della Federal Reserve. D'altra parte, l'euro non riesce a fare molta strada sulla divisa statunitense, perché sulla valuta unica pesa la prospettiva del mantenimento di una politica ultra-accomodante da parte della Banca centrale europea, che giovedì ha ulterioriormente tagliato il costo del denaro, portandolo al minimo storico dello 0,25%. Salito fino un massimo intraday di 1,3407 dollari, poco dopo le 14 l'euro viaggia a 1,3396, in rialzo dello 0,20% circa rispetto all'ultima chiusura. Giovedì era sceso fino a 1,3295 dollari, minimo da due mesi, dopo la decisione a sopresa di Francoforte. L'indice del dollaro, che misura l'andamento del biglietto verde nei confronti di un basket di sei valute principali, cede lo 0,20% a quota 81,148, dopo aver segnato un massimo da due mesi a 81,482 venerdì, subito dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione Usa del mese di ottobre. Numeri che hanno ravvivato l'ipotesi di una riduzione del piano di acquisto bond da parte della Fed entro fine anno, spingendo verso l'alto i tassi dei Treasuries. ORE 14,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3395/96 1,3370 DOLLARO/YEN 99,18/19 99,07 EURO/YEN 132,82/86 132,45 EURO/STERLINA 0,8377/78 0,8342 ORO SPOT 1.283,20/4,28 1.288,60/9,59 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia