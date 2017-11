Forex, euro rompe a ribasso soglia 1,33 su taglio tassi a sorpresa

NEW YORK, 7 novembre (Reuters) - L'euro è precipitato dopo l'annuncio a sorpresa di un taglio dei tassi da parte della Bce, che ha colto in contropiede analisti e mercati finanziari optando per una riduzione del costo del denaro al nuovo minimo storico dello 0,25% dal precedente 0,5%, livello cui era stato portato lo scorso maggio. "Il mercato non aveva prezzato un taglio. Quindi l'euro scenderà ancora e possiamo vederlo muoversi verso area 1,32 dollari", ha detto Alvin Tan, strategist di Societe Generale. "Ci aspettiamo che Draghi in conferenza stampa sia 'dovish', dovendo giustificare questo taglio a sorpresa dopo essere apparso fra neutrale e 'hawkish' appena qualche settimana fa". Dopo l'annuncio, l'euro è precipitato in seduta a 1,3298 dollari da area 1,35 dollari. L'euro/dollaro potrebbe scivolare ancora se i dati sull'occupazione Usa di ottobre, in agenda domani, saranno forti suggerendo che l'economia ha superato il parziale 'shutdown' del governo. "Le attese del mercato per i dati Usa si sono talmente abbassate che adesso c'è un potenziale per sorprese positive", dice Morgan Stanley. La seconda lettura del Pil Usa del terzo trimestre, pubblicata alle 14,30, ha evidenziato una crescita del 2,8% al massimo dal terzo trimestre del 2012 ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3326/27 1,3510 DOLLARO/YEN 99,29/30 98,65 EURO/YEN 132,29/35 133,29 EURO/STERLINA 0,8313/14 0,8400 ORO SPOT 1.303,86/4,63 1.317,79/9,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia