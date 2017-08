Forex, euro fragile in vista Bce, vicino a minimo 4 settimane su yen

LONDRA, 5 novembre (Reuters) - L'euro è sceso in prossimità dei minimi delle quattro settimane contro lo yen, a 132,395, colpito dalle possibilità che la Bce possa dare segnali di una politica monetaria più accomodante o addirittura tagliare i tassi questa settimana. Le attese prevalenti sono che la Bce mantenga invariati i tassi d'interesse, tuttavia l'ultimo calo dell'inflazione ha aumentato la possibilità che il principale tasso di rifinanziamento possa essere nuovamente tagliato di 25 punti base in dicembre. "Il mercato è andato troppo oltre sull'euro/dollaro e, data l'incertezza sulla Bce, ci potrebbe essere qualche pareggiamento sulle posizioni a breve termine" ha detto Paul Robson di RBS. ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3485/86 1,3513 DOLLARO/YEN 98,22/25 98,60 EURO/YEN 132,45/50 133,22 EURO/STERLINA 0,8401/06 0,8462 ORO SPOT 1.311,71/2,48 1.314,36/5,13 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia