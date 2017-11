Forex, euro/dollaro risale da minimi 6 settimane, ma pesa attesa Bce

LONDRA, 4 novembre (Reuters) - L'euro è tornato sopra quota 1,35 dollari, ma resta poco lontano dai minimi delle sei settimane, appesantito dalle attese di segnali accomodanti da parte della Bce in occasione della riunione di giovedì prossimo. Il dato sull'inflazione della zona euro, pubblicato la settimana scorsa e attestatosi ai minimi di quasi quattro anni, ha alimentato infatti le attese di ulteriori misure di politica monetaria accomodante, non eslcuso neppure un taglio dei tassi di riferimento. Sui sottili scambi asiatici di stamane, la moneta unica ha infranto i livelli di supporto a 1,3460/80 per scendere a 1,3442 dollari, ai minimo dal 18 settembre. "Il mercato sta prezzando un rischio di qualche azione da parte della Bce questo giovedì, forse un po' ambiziosamente", dice Jeremy Stretch, strategist di CIBC World Markets. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3507/09 1,3485 DOLLARO/YEN 98,65/68 98,67 EURO/YEN 133,28/36 133,12 EURO/STERLINA 0,8468/70 0,8465 ORO SPOT 1.314,54/5,48 1.314,74/5,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia