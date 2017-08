Forex, dollaro consolida recupero, Fed non chiude a 'tapering'

LONDRA, 31 ottobre (Reuters) - Negli scambi della tarda mattinata londinese il biglietto verde conferma ed estende la risalita sulle principali controparti, con l'indice in prossimità dei massimi da due settimane. A monte del movimento i toni meno ribassisti delle attese del Fomc di Federal Reserve, che pur confermando tassi e 'quantitative easing' non ha chiuso alla prospettiva di rientro della politica ultra-espansiva. Al termine del consiglio di politica monetaria, inoltre, pur tenendo conto delle ricadute negative dello 'shut down', l'istituto centrale Usa è sembrato meno pessimista del previsto sulle attese di crescita. Molti investitori tendono dunque a ricoprire le posizioni corte in dollari messe in piedi nelle ultime settimane. "Il mercato scommetteva su un atteggiamento più 'dovish' da parte di Federal Reserve, per questo si vedono realizzi in particolare sull'euro/dollaro" commenta Arne Lohmann Rasmussen di Danske Bank. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3700/02 1,3735 DOLLARO/YEN 98,28/30 98,49 EURO/YEN 134,63/67 134,70 EURO/STERLINA 0,8550/52 0,8565 ORO SPOT 1.346,61/7,35 1.342,19/3,41 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia