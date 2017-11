Forex, dlr poco variato su euro e yen in attesa Fed

LONDRA, 30 ottobre (Reuters) - Sulla piazza londinese il dollaro si conferma poco variato nei confronti di euro e yen, in attesa dell'esito del comitato di politica monetaria di Federal Reserve, che nelle attese del mercato dovrebbe posticipare all'inizio dell'anno prossimo la riduzione dell'attuale programma di stimolo monetario. Tale prospettiva venerdì aveva spinto il biglietto verde ai minimi da nove mesi nei confronti delle principali controparti, ma con l'approssimarsi della decisione della Fed, gli operatori hanno assunto un atteggiamento più cauto, riducendo le puntate al ribasso sul dollaro. Poco dopo le 10, il biglietto verde scambia a 98,20 yen, sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura, ed è in lieve calo sull'euro, che sale a 1,3762 dollari ma si tiene lontano dai recenti massimi da circa due anni, a 1,3833. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3765/68 1,3745 DOLLARO/YEN 98,22/24 98,17 EURO/YEN 135,18/19 134,95 EURO/STERLINA 0,8569/70 0,8563 ORO SPOT 1.346,59/7,58 1.343,69/4,91 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia