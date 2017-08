Forex, euro in calo su dollaro dopo dati Usa forti, attesa Fomc Fed

NEW YORK, 29 ottobre (Reuters) - L'euro perde terreno contro il dollaro all'inizio delle contrattazioni statunitensi dopo che l'indice sulla fiducia dei consumatori e il dato sulle scorte delle imprese hanno mostrato letture per ottobre superiori alle attese. Il biglietto verde sulla spinta dei dati ha beneficiato anche contro lo yen, in un contesto che comunque lo vedeva già sostenuto poichè gli investitori sono convinti che la Fed continuerà a mantenere la sua politica monetaria super espansiva fino al prossimo anno. L'attenzione è per la conferenza stampa domani al termine del meeting di due giorni del Fomc Fed, da cui il mercato si aspetta che verrà mantenuto il programma di acquisto di titoli di stato da 85 miliardi di dollari al mese anche fino a marzo del prossimo anno. L'indice del dollaro ha visto un balzo del 34% a 79,524 , allontanandosi dal 78,998, minimo dal primo febbraio, segnato venerdì. Una rottura di quel livello avrebbe aperto la strada verso 78,918, il minimo dell'anno e poi verso 78,601, il minimo dal settembre 2012. L'euro, che venerdì aveva segnato un massimo dal novembre 2011 a 1,3833 dollari, oggi ha iniziato a stornare e dopo i dati Usa quota 1,3758 dollari, in calo dell'1,17%. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3763/65 1,3784 DOLLARO/YEN 97,93/94 97,65 EURO/YEN 134,76/78 134,63 EURO/STERLINA 0,8564/68 0,8538 ORO SPOT 1.350,10/1,20 1.351,59/2,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia