Forex, euro sale sopra 1,38 dlr dopo 2 anni, rallenta corsa dopo Pmi

LONDRA, 24 ottobre (Reuters) - Sulla piazza londinese l'euro è in marginale rialzo sul biglietto verde, verso cui ha segnato un nuovo massimo da circa due anni negli ultimi scampoli della seduta asiatica, salendo sopra quota 1,38 dollari per la prima volta da novembre 2011. A frenare la corsa della valuta unica, i numeri preliminari dei sondaggi congiunturali a cura di Markit, che hanno evidenziato a sorpresa un rallentamento della crescita dell'attività economica del blocco nel mese di ottobre . Intorno alle 10,30 la valuta unica, salita fino a 1,3822 dollari, il picco dalla fine di novembre 2011, passa di mano a 1,3792 da 1,3774 del finale di seduta di ieri. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3792/93 1,3774 DOLLARO/YEN 97,37/40 97,36 EURO/YEN 134,27/28 134,09 EURO/STERLINA 0,8513/15 0,8522 ORO SPOT 1.337,36/38,13 1.331,74/2,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia