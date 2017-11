Forex, dollaro in tenuta sopra minimi, attesa per dati lavoro Usa

SINGAPORE/SIDNEY, 22 ottobre (Reuters) - Il dollaro tiene sopra il minimo da otto mesi sull‘euro, mentre gli investitori attendono i dati occupazionali Usa di settembre, ricalendarizzati per oggi pomeriggio.

Dopo le vendite subite dal biglietto verde alla fine della scorsa settimana - sulle attese di uno slittamento della riduzione del programma di acquisto asset della Fed - da ieri gli operatori stanno aggiustando le posizioni per prepararsi a dati dal mercato del lavoro eventualmente migliori delle attese, che potrebbero nuovamente incidere sui tempi di intervento della Fed.

In un‘intervista televisiva, il numero uno della Fed di Chicago Charles Evans, una colomba, ha affermato che sarà difficile per la banca centrale raggiungere un grado di fiducia sufficiente nell‘economia per dar via alla riduzione dello stimolo nel meeting di dicembre.

Alle 8,15 italiane l‘euro/dollaro tratta a 1,3668 da 1,3681 della chiusura di ieri. Venerdì il cambio era salito al massimo da otto mesi e mezzo di 1,3704, livello a sua volta vicino al picco del 2013 di 1,3711.

“Credo che il 60-70% degli operatori ora si aspetti un inizio della riduzione del programma di acquisto asset a un certo punto tra gennaio e marzo, ma le cose potrebbero cambiare” spiega Hiroki Shimazu di Smbc Nikko Securities, secondo cui solidi dati occupazionali potrebbero riaccendere la speculazione per un intervento della Fed a dicembre.

Secondo le attese elaborate da Reuters l‘incremento atteso dei posti di lavoro non agricoli in settembre è di 180.000 unità, con un tasso di disoccupazione stabile al 7,3%, mentre gli operatori guardano anche a possibili revisioni dei dati di agosto e luglio.

Il dollaro si apprezza lievemente anche sullo yen, a 98,30 da 98,18 dell‘ultima chiusura dopo essere sceso venerdì fino a 97,55.

Euro/yen a 134,35 da 134,28.

