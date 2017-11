RPT-Forex, euro prosegue correzione su dollaro dopo Ifo, commenti Draghi ieri

(Elimina refuso dal titolo) NEW YORK, 24 settembre (Reuters) - Si conferma indebolita la valuta unica europea nei primi scambi sulla piazza Usa, risentendo del risultato inferiore alle attese dei numeri Ifo sul morale delle imprese tedesche, nonché del tono espansivo delle parole di Mario Draghi ieri. In una testimonianza davanti alla commissione Affari economici e monetari del parlamento europeo, il presidente della Bce ha chiaramente evocato la possibilità che l'Eurotower offra al sistema bancario nuovi fondi ultra-convenienti a tre anni. In direzione decisamente distensiva vanno anche gli ultimi commenti del presidente della Fed di New York William Dudley, secondo cui per l'economia Usa potrebbe prospettarsi un rallentamento che non escluderebbe però l'eventualità del 'tapering' già nei prossimi mesi. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3471/72 1,3492 DOLLARO/YEN 98,61/63 98,82 EURO/YEN 132,84/87 133,35 EURO/STERLINA 0,8437/40 0,8406 ORO SPOT 1.314,66/5,63 1.321,54/2,76 Sul sito ww.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia