Forex, euro ritraccia lievemente su dollaro e sterlina dopo Ifo tedesco

LONDRA, 24 settembre (Reuters) - La valuta unica europea arretra moderatamente rispetto a dollaro e sterlina negli scambi della mattinata londinese, appesantita dal risultato inferiore alle attese dell'indagine Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche. A quota 107,7, l'indice di settembre delude di 5 decimi il consensus dopo il 107,6 - rivisto da 107,5 della prima lettura di agosto. Si tratta comunque del quinto mese consecutivo di miglioramento - per quanto lieve - nell'indagine a cura dell'istituto per la ricerca economica basato a Monaco. Disincentivando la propensione al rischio, la lettura del dato tedesco tende a penalizzare le borse a vantaggio di beni rifugio per eccellenza come i derivati sui governativi Bund. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3497/99 1,3492 DOLLARO/YEN 99,07/09 98,82 EURO/YEN 133,71/74 133,35 EURO/STERLINA 0,8426/28 0,8406 ORO SPOT 1.318,26/9,03 1.321,54/2,76