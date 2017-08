Forex, orientamento espansivo banche centrali pesa su euro e dollaro

SYDNEY/TOKYO settembre (Reuters) - Euro e dollaro relativamente sotto tono negli ultimi scambi sulla piazza asiatica, a riflesso dell'orientamento espansivo delle rispettive banche centrali.

Se Mario Draghi ha ripetuto che la Bce è pronta a prendere ulteriori misure per mantenere i tassi di mercato sui valori attuali - o inferiori - il presidente della Fed di New York William Dudley ha sostenuto che l'istituto centrale Usa ha fatto una scelta giusta optando per uno slittamento dei tempi del 'tapering'.

A Washington torna intanto in primo piano il dibattito politico al Congresso sul tetto del debito.

"Sul mercato comincia a prevalere un certo nervosismo sull'accordo per il debito... il raggiungimento di un'intesa non sembra semplice" commenta Minori Uchida, strategist responsabile per il mercato dei cambi a Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj.

Intorno alle 7,50 euro/dollaro a 1,3494/97 da 1,3492 ieri sera in chiusura, dollaro/yen a 98,93/94 da 98,82 ed euro/yen 133,52/53 da 133,35.

