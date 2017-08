Forex, euro poco variato su dollaro dopo elezioni in Germania

SINGAPORE, 23 settembre (Reuters) - L'euro non riesce a guadagnare slancio dall'esito delle elezioni tedesche che, per un soffio, non hanno conferito ai conservatori guidati dalla cancelliera uscente Angela Merkel la maggioranza assoluta al Bundestag.

Intorno alle 8,20 la valuta unica viaggia a 1,3539 da 1,3522 dell'ultima chiusura di venerdì, lontano dal picco intraday segnato nei primi scambi asiatici a 1,3555.

Nonostante grazie al traino della Merkel la Cdu/Csu abbia raggiunto il miglior risultato dopo la riunificazione, l'esito delle elezioni costringe i conservatori a cercare un partner di coalizione.

La scelta dovrebbe cadere sui socialdemocratici della Spd, visto che i liberali di Fdp, alleati nell'ultimo governo, sono rimasti fuori dal parlamento.

"Sono risultati misti per l'euro nel complesso", dice Callum Henderson, responsabile per le analisi del mercato valutario di Standard and Chartered a Singapore.

"Vedremo cosa succede nei colloqui per la coalizione. L'esito più probabile è una Grosse Koalition", aggiunge, facendo riferimento a un accordo tra conservatori e socialdemocratici. Una soluzione gradita all'opinione pubblica tedesca, stando ai sondaggi, e ai partner europei, nella speranza questo possa ammorbidire la politica improntata al rigore.

Poco variati anche gli altri principali rapporti valutari: l'euro viaggia a 133,90 da 134,28 sullo yen mentre il biglietto verde scambia a 98,04 da 99,30 sulla divisa nipponica.

Il dollaro cede lo 0,1% rispetto alle principali controparti ma resta ben sopra il minimo da sette mesi a 80,060 segnato settimana scorsa dopo che la Fed, prendendo in contropiede, i mercati ha confermato la portata dell'attuale programma di stimolo all'economia.