Forex, euro resta tonico su dollaro e yen, occhi a elezioni tedesche

NEW YORK, 20 settembre (Reuters) - L'euro apre le contrattazioni statunitensi ancora tonico e vicino al massimo di sette mesi e mezzo segnato ieri, quando la Fed a sorpresa ha deciso di rinviare l'attesa riduzione del programma di stimolo monetario. Ora l'attenzione si sposta sulle elezioni tedesche di domenica. La moneta unica tratta attorno a 1,3532 dollari, dopo il picco di sette mesi e mezzo ieri a 1,3569 dollari. Stamane lo yen, che ieri aveva visto pesanti perdite contro dollaro e contro euro, aveva in parte recuperato terreno, ma nel pomeriggio il biglietto verde ha nuovamente avuto il sopravvento e ha segnato il massimo di seduta a 99,66 yen quando il presidente della Fed di St.Louis James Bullard ha detto che il tapening potrebbe partire già ad ottobre. Anche l'euro è in rialzo rispetto allo yen (+0,11%) in area 134,60 yen, non lontano dal massimo di 4 anni segnato ieri a 134,95 yen. L'attenzione ora è spostata sulle elezioni politiche in Germania di questo weekend, il cui risultato potrebbe influenzare l'euro, secondo i dealer. L'ultimo sondaggio mostra che la coalizione di centrodestra della cancelliera Angela Merkel e l'insieme dei partiti di sinistra all'opposizione sono testa a testa. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3531/35 1,3529 DOLLARO/YEN 99,48/49 99,43 EURO/YEN 134,62/64 134,51 EURO/STERLINA 0,8453/55 0,8438 ORO SPOT 1.352,84/4,06 1.364,39/5,61 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia