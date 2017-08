Forex, dlr risale su euro e yen dopo dati sussidi Usa, attesa per Fed

NEW YORK, 12 settembre (Reuters) - Il dollaro sale ad un massimo di giornata sull'euro e riduce la flessione sullo yen dopo i dati Usa delle 14,40, in particolare le richieste di sussidi di disoccupazione, scese inaspettatamente a 292.000 unità la scorsa settimana. D'altra parte già in mattinata i numeri decisamente deludenti della produzione industriale della zona euro avevano pesato su un euro/dollaro che invece, fino a poco prima aveva beneficiato del raffreddamento delle aspettative di una riduzione subito consistente degli acquisti di asset da parte della Fed, nel meeting della prossima settimana. Contestualmente alla pubblicazione dei dati Usa, l'euro/dollaro è scivolato al minimo di seduta di 1,3261 per poi stabilizzarsi poco sopra. Ma stamane il cambio si era portato fino a 1,3324, un livello che non si vedeva dallo scorso 29 agosto. E dopo i dati Usa il cambio dollaro/yen è brevemente risalito in area 99,60 pur confermandosi circa una figura sotto il massimo da sette settimane di 100,62 toccato ieri in scia alla riduzione dei timori per un attacco miliare in Siria. "Ma mano che si avvicina il meeting della Fed ci si chiede di quanto verranno ridotti gli acquisti di asset" spiega Mankash Jain di Solo Capital. "Non andiamo corti sul dollaro in quanto crediamo ci siano margini di rialzo. E sicuramente non andiamo lunghi sull'euro, visti i dati economici non eccezionali dalla zona euro". Dopo i deludenti dati di venerdì scorso dal mercato del lavoro Usa, gli investitori sembrano comunque aver rivisto le loro certezze su una condotta aggressiva da parte della Fed, come testimoniato anche dall'andamento del tasso sul Treasury decennale Usa, calato di oltre 10 centesimi dal massimo biennale del 3,007% toccato proprio venerdì scorso. Secondo l'ultimo sondaggio Reuters, gli operatori si aspettano che la prossima settimana la Fed annunci una riduzione di 10 miliardi di dollari del programma mensile di 'quantitative easing' (attualmente da 85 miliardi). E non sembra al momento probabile - come qualcuno aveva ipotizzato nelle ultime settimane - che la banca centrale anticipi i tempi dell'esaurimento del piano di acquisti, attualmente previsto per la metà del 2014. ORE 15,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3269/72 1,3309 DOLLARO/YEN 99,41/43 99,85 EURO/YEN 131,91/95 132,96 EURO/STERLINA 0,8396/98 0,8415 ORO SPOT 1.330,56/1,33 1.366,14/7,36 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia