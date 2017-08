Forex, euro/yen a max 3 mesi e 1/2 su evoluzione Siria, dati Cina

NEW YORK, 10 settembre (Reuters) - Lo yen è scivolato al minimo dei tre mesi e mezzo contro l'euro, fino a toccare 132,92 yen per euro, sulla scia del placarsi delle tensioni relative alla questione siriana, che ha riportato agli investitori un certo appetito di rischio. A sostenere le valute a più alto rendimento anche i buoni dati macro cinesi. La produzione industriale e le vendite al dettaglio nel mese di agosto sono infatti risultate migliori delle attese. Il governo siriano ha accettato la proposta russa di porre le sue armi chimiche sotto controllo della comunità internazionale per evitare un possibile attacco militare statunitense. "I rischi geopolitici sulla Siria sono un po' minori e abbiamo anche dei discreti dati dalla Cina. Questa è una buona combinazione per l'appetito di rischio, quindi la gente lascia i tipici beni rifugio come yen e franco svizzero" dice Arne Lohmann Rasmussen, head of FX research at Danske Bank. Dopo l'iniziativa russa, il presidente Usa Barack Obama ha detto di vedere una possibile svolta nella crisi. Attorno alle 15 l'euro vale 1,2383 franchi svizzeri da una chiusura a 1,2358 e dopo un massimo a 1,2394. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3248/50 1,3254 DOLLARO/YEN 100,24/26 99,57 EURO/YEN 132,80/85 131,94 EURO/STERLINA 0,8434/36 0,8444 ORO SPOT 1.363,59/65,31 1.386,94/8,66 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia