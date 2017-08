Forex, yen sotto pressione su scemare tensioni Siria

LONDRA, 10 settembre (Reuters) - Lo yen è scivolato al minimo delle sette settimane contro l'euro, a 132,69 yen per euro, sulla scia del placarsi delle tensioni relative alla questione siriana, che ha riportato agli investitori un certo appetito di rischio. Il presidente Usa Barack Obama, che non ha del tutto escluso un attacco a Damasco, ha detto tuttavia che la proposta russa di mettere sotto il controllo internazionale le armi chimiche siriane "potrebbe rappresentare una svolta significativa". "Le notizie relative alla Siria hanno avuto un effetto sull'appetito di rischio, quindi vediamo yen e franco svizzero sotto pressione" ha detto Marcus Hettinger, strategist di Credit Suisse. Attorno alle 10,30 l'euro vale 1,2372 franchi svizzeri da una chiusura a 1,2358 e dopo un massimo a 1,2379. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3246/49 1,3254 DOLLARO/YEN 100,02/07 99,57 EURO/YEN 132,49/54 131,94 EURO/STERLINA 0,8438/39 0,8444 ORO SPOT 1.375,56/6,33 1.386,94/8,66 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia