Forex, euro in marginale calo su dlr in attesa meeting Bce, Draghi

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Euro in marginale flessione sul dollaro, in attesa dell'esito del meeting di politica monetaria della Banca centrale europea e della conferenza stampa del presidente Mario Draghi. Nelle attese del mercato, Francoforte dovrebbe optare per una conferma del costo del denaro al minimo storico dello 0,5%, alla luce anche dei recenti segnali di stabilizzazione dell'attività economica, seppure a livelli deboli. Intorno alle 10,15 la valuta unica passa di mano a 1,2994 sul dollaro da 1,3006 dell'ultima chiusura e scivola a a 129,53 yen da 129,66 yen del finale di seduta newyorchese . Da Draghi, che nelle ultime settimane si è speso per rassicurare i mercati in merito al mantenimento di una orientamento accomodante, gli investitori si aspettano nuovi segnali in tal senso, soprattutto l'entrata in crisi del governo portoghese guidato dal premier Passos Coelho. Una crisi essenzialmente legata alla difficoltà di portare avanti le politiche di rigore legate al piano di salvataggio internazionale che ha riacceso i timori di un riacutizzarsi delle tensioni sui debiti sovrani europei. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2992/97 1,3006 DOLLARO/YEN 99,70/72 99,90 EURO/YEN 129,56/57 129,66 EURO/STERLINA 0,8518/22 0,8511 ORO SPOT 1.249,90/50,78 1.251,19/235,41