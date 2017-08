Forex, flussi fine semestre sostengono recupero euro su dlr

NEW YORK, 28 giugno (Reuters) - Euro in apprezzamento sul dollaro in una seduta del mercato valutario dominata dai flussi di fine semestre. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta in prossimità del massimo intraday di 1,3080, ma appena due giorni fa il cambio scivolava al minimo da quattro settimane di 1,2983. L'euro approfitta anche delle dichiarazioni di ieri del presidente della Fed di New York William Dudley, che hanno in parte raffreddato le attese per un inizio imminente della fase di riduzione del piano di acquisto asset della banca centrale. Parole che hanno favorito uno storno dei rendimenti sui titoli di Stato americani dopo la recente corsa verso l'alto . Ma al di là dei movimenti odierni l'outlook di medio termine rimane complessivamente favorevole al dollaro, con gli investitori che comunque scontano il progressivo alleggerimento dello stimolo monetario da parte della Fed, probabilmente a partire da settembre. "La seduta è dominata dai flussi di fine trimestre e quindi non darei troppo significato ai movimenti di oggi", spiega lo strategist di Barclays Chris Walker. "Il trend rialzista del dollaro rimane immutato nel prossimo trimestre, sull'attesa che la Fed cominci a muoversi da settembre", aggiunge l'operatore che vede un euro/dollaro in area 1,26 nel giro dei prossimi sei mesi e un dollaro/yen a 103 in tre mesi. Dollaro ed euro consolidano peraltro il rialzo sullo yen nel corso della seduta di oggi: il cambio dollaro/yen scambia nel primo pomeriggio vicino al massimo intraday di 99,13. ORE 14,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3075/77 1,3035 DOLLARO/YEN 99,00/01 98,34 EURO/YEN 129,44/46 128,20 EURO/STERLINA 0,8572/74 0,8541 ORO SPOT 1.202,66/3,43 1.199,49/201,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia