Forex, dollaro riduce guadagni su yen dopo dati Usa

NEW YORK, 27 giugno (Reuters) - Il dollaro ha brevemente ridotto i guadagni nei confronti dello yen, dopo che i dati sull'inflazione americana e sulle richieste settimanali sui sussidi hanno evidenziato una crescita dell'economia non ancora tale da preludere a una riduzione dello stimolo monetario da parte della Federal Reserve a breve . Dopo la pubblicazione dei dati, il biglietto verde si è portato a 98,03 yen da 97,02 della chiusura, per poi riportarsi ai livelli precedenti in area 98,30. ORE 15,07 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3033/34 1,3011 DOLLARO/YEN 98,27/28 97,72 EURO/YEN 128,06/92 127,14 EURO/STERLINA 0,8547/48 0,8495 ORO SPOT 1.231,70/2,33 1.225,24/7,46