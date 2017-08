Forex, euro mantiene rialzo su dollaro, focus su dati lavoro Usa

LONDRA, 27 giugno (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza londinese, l'euro si conferma in lieve recupero nei confronti del dollaro, dopo le perdite segnate ieri, a seguito di una serie di dichiarazioni accomodanti da parte di esponenti della Banca centrale, che hanno rassicurato riguardo il mantenimento di orientamento espansivo. Tali rassicurazioni continuano a pesare sulla valuta unica, limitandone il rialzo. Dopo aver segnato ieri il minimo da quattro settimane sul dollaro a 1,2984, l'euro intorno alle 10,20 passa di mano a 1,3039 dollari da 1,3011 dell'ultima chiusura. Parallelamente, il biglietto verde è indebolito dalla revisione al ribasso del Pil americano nel primo trimestre, che sembra allontanare la prospettiva di una riduzione del programma di stimolo monetario della Federal Reserve a breve. In questo senso, il focus degli investitori si concentra su una serie di dati relativi all'economia americana, tra cui i dati numeri sui sussidi per la disoccupazione, strettamente monitorati dalla Federal Reserve. Le attese sono per una diminuzione delle richieste a 345.000 unità dalle 354.000 della settimana precedente. Una lettura più forte, a detta degli analisti, potrebbe favorire un rimbalzo del biglietto verde. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3039/40 1,3011 DOLLARO/YEN 98,08/10 97,72 EURO/YEN 127,87/92 127,14 EURO/STERLINA 0,8502/05 0,8495 ORO SPOT 1.239,46/0,23 1.225,24/7,46 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia