Forex, euro estende perdite contro dollaro, rompe quota 1,3 dlr

NEW YORK, 26 giugno (Reuters) - L'euro estende le perdite nei confronti della valuta statunitense, rompendo la soglia di 1,30000 dollari per la prima volta dal 3 giugno, dopo che il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha evidenziato i rischi al ribasso per la crescita della zona euro e ha dichiarato che la politica monetaria resterà accomodante.

Dopo essere scesa fino a 1,2999 dollari la moneta unica tratta in calo dello 0,6% a 1,3004.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia