Forex, euro in calo su dollaro, sotto 1,31 dlr dopo dati Usa forti

NEW YORK, 25 giugno (Reuters) - L'euro si porta in territorio negativo contro il dollaro, sotto 1,31 dollari, in apertura del mercato statunitense, accentuando il calo dopo i dati Usa. Gli ordini Usa del settore manifatturiero sono saliti più delle attese in maggio mentre le spese programmate per business sono salite per il terzo mese di fila. Gli ordini di beni durevoli hanno mostrato un rialzo del 3,6% contro stime di +3,0% dopo il +3,5% del mese precedente. I dati sono compatibili con la visione della Fed di una diminuzione dei rischi per l'economia e viene dopo che Bernanke ha detto che - in relazione al miglioramento dell'economia - avrebbe ridimensionato lo stimolo monetario. La valuta Usa - dopo aver accennato a un calo contro il basket di valute, il primo in una settimana - si è riportato in positivo dopo i dati. Il paniere del dollaro è a 82,515, in rialzo di 0,11%, poco sotto un picco di quasi tre settimane di 82,841 segnato ieri. Il biglietto verde è però in calo contro lo yen-rifugio dopo il rimbalzo delle borse internazionali, con gli investitori che si sono tranquillizzati per i commenti provenienti dalla Cina che hanno calmato le preoccupazioni circa la crisi del credito c'è. Dopo i commenti ieri di esponenti della Fed - Narayana Kocherlakota e Richard Fisher - volti a tranquillizzare i mercati circa la gradualità dell'eventuale ridimensionamento degli stimolti monetari della Fed in relazione alla ripresa economica, oggi è stato il Fmi a sottolineare l'eccessiva reazione dei mercati. ORE 15,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3097/99 1,3117 DOLLARO/YEN 97,56/57 97,72 EURO/YEN 127,79/81 128,22 EURO/STERLINA 0,8480/85 0,8500 ORO SPOT 1.281,30/1,93 1.281,29/2,51