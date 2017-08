Forex, euro in calo su dollaro, in salita su yen, focus resta Fed

LONDRA, 24 giugno (Reuters) - Sulla piazza londinese l'euro muove in calo sul dollaro, che continua a rafforzarsi nei confronti delle principali controparti dopo l'annuncio della Federal Reserve, che la settimana scorsa ha segnalato l'intenzione di ridurre la portata del suo stimolo monetario quest'anno. Intorno alle 10,20 l'euro scivola a 1,3102 dollari da 1,3122 dell'ultima chiusura. La valuta unica è in salita nei confronti dello yen, indebolito dall'orientamento ultraespansivo della banca centrale giapponese, a 128,82 da 128,42. La divisa europea non ha reagito alla pubblicazione dell'indice Ifo sull'attività economica tedesca, che nel mese di giugno ha segnato un miglioramento in linea alle aspettative . In salita su yen anche il dollaro, che prosegue il recupero nei confronti della valuta nipponica, e scambia a 98,37 yen da 97,89. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3102/05 1,3122 DOLLARO/YEN 98,37/38 97,89 EURO/YEN 128,82/84 128,42 EURO/STERLINA 0,8524/26 0,8504 ORO SPOT 1.282,56/3,33 1.296,75/7,75 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia