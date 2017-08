Forex, dollaro riduce risalita su euro e yen dopo dati Usa

NEW YORK, 20 giugno (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza newyorkese si ridimensiona l'apprezzamento del biglietto verde nei confronti di euro e yen a ridosso della diffusione degli ultimi dati macro dagli Usa. Le statistiche del dipartimento al Lavoro mostrano un aumento nelle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione, passate nei sette giorni al 15 giugno scorso a 354.000 contro 336.000 della settimana precedente e a fronte di un consensus pari a 340.000. Proprio sullo stato di salute del mercato occupazionale si è soffermata ieri sera Federal Reserve al termine della riunione sui tassi, ribadendo che la banca centrale considera la ripresa degli occupati come condizione fondamentale per rallentare il ritmo del programma di 'quantitative easing'. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3208/10 1,3294 DOLLARO/YEN 97,64/65 96,46 EURO/YEN 128,97/9,04 128,24 EURO/STERLINA 0,8533/38 0,8583 ORO SPOT 1.304,10/4,85 1.350,69/1,91 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia