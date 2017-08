Forex, cambi congelati in prima di esito meeting Fed, euro/dlr a 1,34

NEW YORK, 19 giugno (Reuters) - L'attesa per la conclusione del meeting mensile della Fed, questa sera, impedisce grossi movimenti sul mercato valutario, con gli investitori che evitano di prendere posizioni definite prima delle parole del presidente Ben Bernanke, da cui potrebbero giungere nuovi indizi sull'evoluzione del programma di acquisto asset della banca centrale. L'euro/dollaro si conferma nel primo pomeriggio sugli stessi valori della mattinata, in area 1,34, invariato su ieri e non lontano dal massimo da quattro mesi di 1,3415 toccato proprio nell'ultima seduta. Euro e dollaro cedono invece qualche posizione sulla valuta giapponese: euro/yen e dollaro/yen continuano a trattare stabili poco sopra i minimi di seduta, rispettivamente 127,05 e 94,84. L'attesa prevalente è per una conferma del programma di acquisto asset alla cifra mensile di 85 miliardi di dollari, anche se già oggi la Fed potrebbe aprire a un progressivo ridimensionamento del 'quantitative easing' nel corso dell'anno. La speculazione su una riduzione degli acquisti da parte della Fed è stata alla base delle recenti vendite sugli asset a maggior rischio e dell'aumento della volatilità, che hanno finito per penalizzare dollaro ed euro rispetto allo yen. "Non è un compito facile quello della Fed," spiega Ian Gunner di Altana Hard Currency Fund. "La riduzione (degli acquisti) è sul piatto ma allo stesso tempo si tenterà di mettere in chiaro che sarà un processo molto dipendente dai dati". "Se la Fed riesce a comunicare tutto ciò in maniera adeguata, allora si potrebbe vedere un dollaro perdere un po' di terreno rispetto alle valute più rischiose. E si potrebbe vedere anche un dollaro/yen risalire verso 98-99" aggiunge l'operatore. ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3393/96 1,3393 DOLLARO/YEN 95,06/07 95,32 EURO/YEN 127,31/34 127,66 EURO/STERLINA 0,8551/54 0,8562 ORO SPOT 1.372,01/2,78 1.367,79/9,01 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia