Forex, euro attenua calo su dollaro dopo dati Usa, attesa Fed

NEW YORK, 18 giugno (Reuters) - L'euro all'inizio dell'apertura statunitense ha ridotto il calo contro il dollaro dopo la pubblicazione dei dati Usa. Il dato relativo al mercato immobiliare è cresciuto meno delle attese, mentre i prezzi al consumo sono saliti in maggio . L'euro subito dopo i dati è salito fino a 1,3398 dollari , lo stesso livello massimo della seduta precedente, per poi ridiscendere in area 1,3350 dollari attorno alle ore 15,00(-0,14%) Il dollaro a sua volta ha segnato un massimo di seduta contro lo yen a 95,53 per poi continuare in area 95,60 yen. L'attenzione è soprattutto per la Federal Reserve che inizia oggi la riunione del comitato di politica monetaria, da cui gli investitori si aspettano indicazioni rispetto ai tempi di una riduzione del programma di 'quantitative easing', ventilata circa tre settimane fa da Bernanke. Riduzione che non dovrebbe essere immediata, visti gli ultimi dati sull'andamento dell'economia, ma che secondo 42 dei 48 economisti interpellati da Reuters in un sondaggio destinata a materializzarsi nella seconda parte dell'anno, quando la crescita dovrebbe manifestare segnali di consolidamento. Bernanke terrà una conferenza stampa domani dopo l'annuncio della decisione. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3344/46 1,3367 DOLLARO/YEN 95,73/74 94,49 EURO/YEN 127,75/77 126,36 EURO/STERLINA 0,8568/70 0,8499 ORO SPOT 1.374,46/5,26 1.384,35/5,35