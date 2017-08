Forex, dollaro/yen sopra minimi due mesi, euro/dlr storna da picco

TOKYO, 18 giugno (Reuters) - Il dollaro sul finire della seduta asiatica resta sopra il minimo di due mesi contro lo yen, ma fatica a estendere i guadagni sui timori che la Fed possa allentare i piani di stimolo all'economia.

Il dollaro Usa tratta in area 94,83 contro lo yen in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente, con i dealer che segnalano acquisti da importatori giapponesi, senza essere riuscito a rompere la resistenza di 95 yen dopo il tentativo a 95,22 yen ieri, ma sopra il minimo di due mesi segnato giovedì scorso a 93,75 yen.

L'euro cede leggermente contro il dollaro dopo il picco di quattro mesi segnato lo scorso 13 giugno a 1,3390 dollari. Oggi tratta in arera 1,3342 dollar (-0,19%), con una resistenza costituti da opzioni indicatain area 1,34 dollari.

Contro yen la moneta unica è a 126,51/53 yen in rialzo dello 0,11%.

Il dollaro australiano è sceso dopo che le minute della Banca centrale australiana hanno mostrato che la banca pensa che la valuta è ancora alta nonostante il suo recente calo e vede ulteriori spazi di deprezzamento.

L'attenzione è per la Federal Reserve che inizia oggi la riunione del comitato di politica monetaria, da cui gli investitori si aspettano indicazioni rispetto ai tempi di una riduzione del programma di 'quantitative easing', ventilata circa tre settimane fa da Bernanke. Riduzione che non dovrebbe essere immediata, visti gli ultimi dati sull'andamento dell'economia, ma che secondo 42 dei 48 economisti interpellati da Reuters in un sondaggio destinata a materializzarsi nella seconda parte dell'anno, quando la crescita dovrebbe manifestare segnali di consolidamento.

Bernanke terrà una conferenza stampa domani dopo l'annuncio della decisione.

In un mercato preoccupato per le decisioni della Fed, particolarmente atteso anche il dato sui prezzi al consumo in agenda oggi, con attese di un +0,2% su mese in maggio, per un tendenziale annuo di +1,7%.

