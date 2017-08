Forex, mercato stabile in attesa Fed, euro poco mosso, yen giù

NEW YORK, 17 giugno (Reuters) - Quadro sostanzialmente stabile sul mercato valutario nella seduta odierna, con un euro poco mosso sul dollaro e uno yen in discesa. Domina le contrattazioni l'attesa per il meeting Fed di domani e dopodomani, da cui potrebbero emergere indicazioni più precise sull'evoluzione della politica monetaria negli Stati Uniti. Gli investitori sperano che dal presidente Ben Bernanke arrivino rassicurazioni sul fatto che la linea della Fed rimarrà accomodante: dichiarazioni in tal senso potrebbero mettere un freno alla recente risalita dei rendimenti sui Treasuries e alla conseguente avversione al rischio sul mercato. D'altra parte, parallelamente al miglioramento della congiuntura interna, appare ai più inevitabile che la Fed inizierà nel giro dei prossimi mesi ad alleggerire l'entità dello stimolo monetario assicurato all'economia. "Fondamentalmente l'accelerazione dell'economia Usa nell'estate e i primi passi della exit strategy della Fed dovrebbero far salire il dollaro nel corso della seconda metà dell'anno" si legge in una nota di Societe Generale. Nel primo pomeriggio - come di fatto lungo tutta la mattinata - l'euro/dollaro tratta in linea con la chiusura di venerdì scorso, non lontano dal massimo da tre mesi e mezzo di 1,3390 visto giovedì. Inoltre, la seduta positiva delle piazze azionarie - stamane quelle asiatiche e poi quelle europee - permette un parziale raffreddamento dell'avversione al rischio sul mercato: ne paga le conseguenze lo yen, oggi in deprezzamento, dopo aver toccato la settimana scorsa i massimi da due mesi sia su dollaro sia su euro rispettivamente a 93,75 e 124,94. Il buon dato Usa delle 14,30 sull'attività manifatturiera nell'area di New York contribuisce a dare ulteriore sostegno al biglietto verde. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3337/38 1,3346 DOLLARO/YEN 94,92/931 94,07 EURO/YEN 126,60/63 125,53 EURO/STERLINA 0,8476/83 0,8494 ORO SPOT 1.381,00/1,75 1.390,20/1,20 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia