Forex, dollaro consolida recupero su yen dopo balzo Nikkei

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - In apertura di seduta e di settimana sul mercato valutario il biglietto verde viaggia in recupero di poco meno di un punto percentuale nei confronti dello yen, forte della volata di quasi 5% delle bluechip nipponiche. Il cross del dollaro/yen ha toccato venerdì il minimo degli ultimi due mesi, dal varo delle ultime misure ultra-espansive da parte di Banca del Giappone, dopo la pubblicazione del dato sugli occupati mensili Usa di maggio che ha mostrato un lieve aumento nel tasso di disoccupazione fugando la prospettiva che Federal Reserve si appresti a varare la cosiddetta 'exit strategy'. "Il dato [di venerdì] sugli occupati Usa di venerdì è positivo ma non abbastanza da aumentare le attese di riduzione del programma di 'quantitative easing'" spiega Junya Tanase di Jp Morgan. Partenza poco movimentata intanto per azionario e obbligazionario europeo, scarsamente influenzati dal brusco incremento della volatilità sulla piazza giapponese. Impatto molto limitato almeno sul mercato dei cambi sembra esercitare anche la lettura decisamente migliore delle attese dei dati di produzione industriale diffusi dalla Francia e relativi al mese di aprile. ORE 9,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3182/83 1,3222 DOLLARO/YEN 98,38/42 97,53 EURO/YEN 129,67/73 129,01 EURO/STERLINA 0,8502/03 0,8495 ORO SPOT 1.380,14/0,08 1.383,89/5,04