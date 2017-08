Forex, dlr in lieve calo su yen in attesa dati lavoro Usa

TOKYO/SYDNEY, 5 giugno (Reuters) - Dollaro in calo su yen negli ultimi scambi in Asia, seppur lontano dal minimo a un mese segnato lunedì, in attesa di una serie di dati sul mercato del lavoro Usa che da oggi a venerdì potrebbero offrire agli investitori indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve.

Diverse dichiarazioni di funzionari dell'istituto centrale americano, in testa quelle del presidente Ben Bernanke, hanno ventilato negli ultimi giorni una riduzione del programma di 'quantitative easing', se dovesse emergere un miglioramento della congiuntura.

Nel pomeriggio di oggi, in particolare, è in arrivo il rapporto Adp sugli occupati nel mese di maggio. Le attese scommettono sulla creazione di 165.000 posti di lavoro, dopo i 119.000 di aprile.

Poco prima delle 8,00 il biglietto verde scivola a 99,58 yen da 100,00 della chiusura di ieri. Pcoco variato, alla vigilia del consiglio di politica monetaria della Banca centrale europea, il cambio euro/dollaro, che viaggia a 1,3087 da 1,3078 . Euro in calo su yen a 130,30 da 130,82.

