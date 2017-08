Forex, sterlina a massimi su euro e dollaro dopo Pmi Gb

LONDRA, 3 giugno (Reuters) - La sterlina è salita ai massimi di seduta contro l'euro e a quelli delle due settimane contro il dollaro dopo che il Pmi manifatturiero britannico ha mostrato una crescita del comparto al ritmo più rapido in oltre un anno, grazie a una forte crescita dei nuovi ordini. Secondo Markit, l'indice manifatturiero si è attestato a 51,3, il secondo mese di fila di espansione, in rialzo dalla lettura rivista di aprile di 50,2 e oltre un punto sopra il consensus di 50,2. La sterlina si è spinta fino a 1,5288 dollari e 0,8519 sterline per euro. Attorno alle 10,50 la valuta britannica vale 1,5271/73. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3028/30 1,2995 DOLLARO/YEN 100,12/14 100,35 EURO/YEN 130,36/46 130,32 EURO/STERLINA 0,8530/32 0,8557 ORO SPOT 1.397,16/9,15 1.385,59/7,61 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia