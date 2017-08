Forex, dollaro ritraccia su cross in apertura, pesa storno Nikkei

LONDRA, 30 maggio (Reuters) - Procede sottotono rispetto alle principali controparti il biglietto verde negli scambi della mattinata londinese, appesantito dal nuovo tracollo delle blue chip giapponesi. Superiore al 5%, la caduta dell'indice Nikkei porta gli investitori a smobilitare le posizioni in dollari per tornare in direzione della valuta nipponica. Il cambio del dollaro/yen tocca sugli schermi Reuters un minimo intraday di 100,45, record negativo dal 10 maggio scorso dopo l'apprezzamento di oltre un punto percentuale nella seduta di ieri. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3065/70 1,2938 DOLLARO/YEN 100,79/81 101,13 EURO/YEN 130,68/74 130,89 EURO/STERLINA 0,8551/54 0,8552 ORO SPOT 1.404,89/6,61 1.392,45/3,45 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia