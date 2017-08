Forex, dollaro resta debole, euro tiene su massimi da quasi 4 mesi

LONDRA, 13 giugno (Reuters) - Si conferma in mattinata la debolezza del dollaro, sullo sfondo di un mercato che consolida l'avversione al rischio, come dimostrano anche la mattinata negativa delle borse europee e la chiusura in forte calo di Tokyo. D'altra parte a pesare sul biglietto verde è la speculazione su un possibile cambio di rotta della politica monetaria Usa, in particolare su un alleggerimento, in tempi relativamente brevi - del programma di acquisto di asset della Fed. L'euro/dollaro continua a trattare sui massimi da quasi quattro mesi, anche se il cambio, dopo essere rientrato dal picco intraday della mattinata di 1,3390, tratta sostanzialmente invariato su ieri. Ma il clima di avversione al rischio fornisce soprattutto sostegno allo yen, che guadagna terreno sull'euro e viaggia sui massimi da dieci settimane rispetto al biglietto verde. Il dollaro/yen tratta a metà mattinata in area 94, con un minimi intraday a 93,78, livelli che non si vedevano dall'inizio di aprile. Dopo essere salito ai massimi da quattro anni e mezzo a 103,74 lo scorso 22 maggio, il dollaro ha perso quasi il 9%. "Ci sono molti investitori che hanno giocato sul rialzo dell'azionario e sullo yen debole quindi ora stanno rivedendo le posizioni. Ma in molti ancora non si sono riposizionati, quindi il cambio potrebbe scendere ancora" afferma Koji Fukaya di Fpg Securities. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3339/41 1,3336 DOLLARO/YEN 94,06/11 96,00 EURO/YEN 125,54/57 128,06 EURO/STERLINA 0,8521/22 0,8503 ORO SPOT 1.386,00/6,75 1.380,25/1,25 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia