Forex, dlr in flessione, euro si riavvicina a 1,30, yen tonico

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - Si accentua nel corso della seduta la debolezza del dollaro, con l'euro che rivede quota 1,30, mentre il cambio tra biglietto verde e yen lascia sul terreno oltre un punto percentuale. I dati di oggi sull'inflazione tedesca, più sostenuti del previsto, sembrano raffreddare la speculazione su nuovi interventi espansivi da parte della Bce - in particolare il passaggio in negativo del tasso sui depositi overnight - dando sostegno alla valuta unica. Nel primo pomeriggio l'euro viaggia in apprezzamento di circa un'intera figura sul dollaro, non lontano dal massimo di seduta di 1,2977. Secondo gli operatori a sostenere l'apprezzamento dell'euro è stata la rottura al rialzo oggi di quota 1,2910, che ha innescato riposizionamenti automatici sulla divisa europea. D'altra parte la debolezza odierna degli indici azionari torna ad alimentare una certa dose di cautela tra gli investitori, che ricostituiscono posizioni sullo yen. Dopo un apprezzamento dell'1,4% nella seduta di ieri - a seguito dei buoni dati Usa su mercato immobiliare e fiducia dei consumatori - il cambio dollaro/yen torna dunque a cedere terreno oggi, anche se gli operatori continuano a vedere la divisa giapponese in un trend ribassista sull'aspettativa di nuove mosse di stimolo monetario da parte della Bank of Japan. Il dollaro/yen è sceso nel primo pomeriggio fino sotto quota 101, oltre una figura e mezza sotto il massimo di ieri di 102,52. "Abbiamo avuto un apprezzamento molto forte del dollaro/yen, quindi quando il mercato azionario traballa c'è spazio per un po' di consolidamento" spiega lo strategist di Nordea Niles Christensen. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2942/45 1,2854 DOLLARO/YEN 101,21/25 102,36 EURO/YEN 131,02/05 131,57 EURO/STERLINA 0,8561/65 0,8547 ORO SPOT 1.387,14/8,86 1.380,25/1,25 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia