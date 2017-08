Forex, yen corregge su dollaro in vista G20, euro più debole

NEW YORK, 17 aprile (Reuters) - Indietreggia di circa mezzo punto percentuale il cambio dello yen nei confronti del dollaro nella mattinata newyorkese, mentre il mercato guarda al prossimo G20 finanziario da cui gli investitori non prevedono alcuna presa di posizione contro le misure ultra-espansive di recente adotte da Banca del Giappone. Si allontana intanto dal massimo delle ultime sette settimane il cross dell'euro/dollaro. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3143/45 1,3132 DOLLARO/YEN 98,04/05 97,52 EURO/YEN 128,83/88 128,50 EURO/STERLINA 0,8622/26 0,8577 ORO SPOT 1.383,41/4,18 1.367,79/0,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia