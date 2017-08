Forex, yen cedente sui cross in chiusura Asia, pesa recupero oro

SINGAPORE/SYDNEY, 17 aprile (Reuters) - Decisamente sotto pressione i corsi dello yen nei confronti delle principlai controparti sul finale della seduta asiatica.

A monte della nuova correzione della divisa nipponica la relativa stabilizzazione delle quotazioni dell'oro dopo il tracollo degli scorsi giorni, che innesca una caduta di circa un punto percentuale dello yen nei confronti sia dell'euro sia del dollaro.

Poco mosso rispetto alla chiusura precedente invece il cross dell'euro rispetto al dollaro.

Le quotazioni del lingotto sono crollate lunedì del 10%, correzione che sommata al -3% di venerdì rappresenta il peggior calo nell'arco di due sedute da febbraio 1983. Se la caduta del metallo giallo insieme alla lettura inferiore alle attese del Pil cinese nei primi tre mesi dell'anno hanno permesso alla divisa nipponica di recuperare dai minimi pluriennali, l'impostazione di fondo dello yen resta a detta degli operatori ribassista.

"Restiamo del parere che la recente volatilità delle commodities vada messa in relazione soprattutto alla chiusura di posizioni lunghe in uno scenario che resta improntato alla propensione al rischio grazie alle misure espansive di politica monetaria in atto a livello globale" dice lo strategist Bnp Paribas Vassili Serebriakov.

"Il focus del mercato dei cambi dovrebbe gradualmente tornare a concentrarsi sullo yen e i flussi in uscita degli investitori giapponesi potrebbero portare il dollaro a 105 yen per fine anno" aggiunge.

Intorno alle 8 euro/dollaro a 1,3173/75 da 1,3176 ieri sera a New York, dollaro/yen 98,31/32 da 97,52 ed euro/yen 129,52/54 da 128,50.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia