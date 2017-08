Forex, euro accelera su dollaro dopo dati inflazione Usa

NEW YORK, 16 aprile (Reuters) - Accentua l'impostazione rialzista arrivando a guadagnare quasi un punto percentuale il cambio dell'euro contro dollaro nella mattinata statunitense dopo la pubblicazione dei dati inferiori alle attese relativi alla prima economia mondiale. Il costo della vita negli Usa mostra a marzo una caduta di 0,2% su mese e una crescita annua di 1,5% - minimo da luglio 2012 - a fronte del consensus pari rispettivamente a una variazione nulla e a un rialzo di 1,6%. Il tasso 'core' che esclude le componenti più volatili di alimentari ed energia segna invece +0,1% su mese e +1,9% su anno contro attese per +0,2% e +2,0%. In rialzo invece di circa 1,3% sulla chiusura precedente - sui massimi intraday oltre quota 98 - il cross del dollaro contro yen, mentre il cambio dell'euro/yen balza di oltre due punti pieni. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3138/40 1,3034 DOLLARO/YEN 98,05/06 96,75 EURO/YEN 128,74/81 126,09 EURO/STERLINA 0,8578/80 0,8525 ORO SPOT 1.391,70/2,50 1.352,75/3,75 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia