Forex, euro/dlr poco mosso dopo calo ieri, pesa ipotesi taglio tassi

SINGAPORE, 18 aprile (Reuters) - Poca variato l'euro sul dollaro, sopra quota 1,30, dopo la flessione di oltre un punto percentuale subita ieri dal cambio - il deprezzamento giornaliero più ampio dallo scorso giugno - a seguito delle parole del numero uno del Bundesbank Jens Weidmann che ha esplicitamente aperto alla possibilità di un taglio dei tassi da parte della Bce.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,3050 da 1,3028 della chiusura di ieri. Martedì il cambio era salito fino a quota 1,32.

"In generale il mercato è in una situazione di avversione al rischio, per l'euro 1,30 sarà la prima linea di difesa (...), sotto la quale c'è 1,2929" spiega la strategist di Rbs Sue Trinh.

In una nota di Commonwealth Bank si legge che un taglio dei tassi nel meeting Bce di maggio appare ancora improbabile, sebbene non impossibile qualora dovesse registrarsi un peggioramento dei dati economici.

"Se verso l'estate l'economia dovesse andare peggio delle attese, con un allontanamento delle speranze di ripresa, un ulteriore stimolo monetario diventerebbe più probabile. Le possibilità di un taglio a giugno o luglio sono aumentate anche se in ultima analisi un intervento rimane legato a quelli che saranno i dati dei prossimi mesi" si legge nella nota.

Poco variato anche lo yen, sia su dollaro sia su euro, dopo una prima parte della seduta in apprezzamento e una successiva frenata.

Il cambio dollaro/yen tratta a 98,05 da 98,09 dell'ultima chiusura; euro/yen a 127,95 da 127,83.

