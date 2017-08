Forex, euro cedente su dollaro, yen conferma recupero in apertura

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Euro in ripiegamento di circa mezzo punto percentuale nei confronti del dollaro, che a propria volta indietreggia di circa 0,3% rispetto allo yen in apertura di seduta sulla piattaforma londinese. Il mercato dei cambi si concentra principalmente sul risultato inferiore alle attese evdienziato dall'economia cinese nei primi tre mesi dell'anno, in cui il tasso annuo di espansione è passato a 7,7% dal precedente 7,9% a fronte di attese pari a 8,0%. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3071/73 1,3132 DOLLARO/YEN 98,16/18 97,79 EURO/YEN 128,32/37 128,40 EURO/STERLINA 0,8526/29 0,8541 ORO SPOT 1.440,91/1,68 1.478,35/9,35 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia