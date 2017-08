Forex, euro a max 3 anni su yen, dlr sopra 99 yen punta a 100

LONDRA, 10 aprile (Reuters) - Lo yen ha toccato il minimo di oltre 3 anni sull'euro, e prosegue nel ribasso anche contro il dollaro puntando a 100 yen per dollaro. Il rialzo contro la valuta giapponese ha spinto la moneta unica verso il massimo del mese contro il dollaro, a 1,3121 dollari. Il dollaro potrebbe metterci un po' a infrangere la soglia psicologica dei 100 yen, tuttavia secondo gli esperti la direzione è quella. "E' normale che ci siamo fermati, ma arriveremo a quel livello, è solo questione di tempo" dice Geoff Kendrick, strategist a Nomura. Nei giorni scorsi, la decisione di nuove misure espansive da parte di Banca del Giappone ha spinto gli investitori a lasciare lo yen in cerca di maggiori rendimenti. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3100/01 1,3081 DOLLARO/YEN 99,39/44 99,02 EURO/YEN 130,24/26 129,53 EURO/STERLINA 0,8547/49 0,8536 ORO SPOT 1.582,21/2,98 1.584,34/5,70 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia