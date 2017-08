Forex, euro stabile sopra 1,30, dollaro in risalita su yen

LONDRA, 16 aprile (Reuters) - L'euro prosegue il movimento laterale nei confronti del dollaro questa mattina, mentre sia la valuta unica sia il biglietto verde risalgono sullo yen, dopo una prima parte della seduta in deprezzamento. A metà mattinata il cambio euro/dollaro tiene saldamente sopra quota 1,30, non lontano dal picco intraday di 1,3081 ma a distanza dal massimo da un mese di 1,3138 toccato giovedì scorso. Anche sul mercato valutario prevale l'attesa, in chiave Bce, per i prossimi dati economici europei, a cominciare oggi dall'inflazione della zona euro e dallo Zew tedesco. Prima di assumere posizioni più definite sull'euro gli investitori vogliono infatti capire se le indicazioni provenienti dall'economia vanno nella direzione di un nuovo taglio del costo del denaro da parte della banca centrale. La stessa Bce si è detta pronta ad agire a sostegno dell'economia, sottolineando l'importanza dei dati economici in arrivo per determinare le proprie azioni. Di nuovo in apprezzamento invece il dollaro sullo yen, dopo essere sceso ad inizio seduta sul minimo da due settimane, sotto quota 96. Nonostante la debolezza di fondo della valuta giapponese - riconducibile all'inaugurazione da parte della Bank of Japan di una nuova fase di forte espansione monetaria - al momento gli operatori vedono un ritorno di interesse sullo yen, in ottica di protezione dopo la recente discesa che ha coinvolto tutte le materie prime e alla luce delle paure riaccese dall'attentato di ieri alla maratona di Boston. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3047/48 1,3034 DOLLARO/YEN 97,55/59 96,75 EURO/YEN 127,30/33 126,09 EURO/STERLINA 0,8527/31 0,8525 ORO SPOT 1.363,16/5,93 1.352,75/3,75 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia