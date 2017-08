Forex, yen verso minimo quattro anni su dollaro, tre anni su euro

NEW YORK, 8 aprile (Reuters) - Lo yen è scivolato in prossimità del minimo dei quattro anni contro il dollaro e tre contro l'euro dopo che la Banca del Giappone ha iniziato ad acquistare titoli di Stato come parte della sempre più aggressiva politica di stimolo monetario. Il dollaro ha toccato i 99,03 yen infrangendo la barriera dei 99 per spingersi a massimo da maggio 2009. Secondo i trader, prima che scattino le vendite sulla valuta Usa, si portebbe vedere il dollaro a 100 yen. L'euro/yen è montato di 1,4% per toccare i massimi da gennaio 2010 a 128,83 nonostante le preoccupazioni provenienti da fronte portoghese, messe però in secondo piano dala calo del costo del debito in Spagna e Italia. La Corte Costituzionale di Lisbona ha respinto venerdì quattro delle nove controverse misure di austerità previste dalla manovra di quest'anno con una sentenza che, secondo i trader, sarà di supporto ai titoli rifugio. L'istituto centrale giapponese ha condotto oggi le prime operazioni di acquisto bond, annunciando che sottoscriverà 1.000 miliardi di titoli con scadenza fra 5 e 10 anni e 200 miliardi di bond con scadenza oltre i 10 anni al fine di sconfiggere la deflazione. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3024/25 1,2974 DOLLARO/YEN 98,55/56 97,84 EURO/YEN 128,37/40 127,76 EURO/STERLINA 0,8505/11 0,8471 ORO SPOT 1.573,61/4,66 1.581,50/2,50 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia