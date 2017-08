Forex, yen precipita su allentamento BoJ, euro debole in attesa Bce

NEW YORK, 4 aprile (Reuters) - In attesa del meeting di politica monetaria della Banca centrale europea, l'euro è in calo sul dollaro, appesantito dai dati poco confortanti sull'andamento dell'attività economica del blocco. L'indice Pmi composito della zona euro, elaborato sulla base di un'indagine tra i direttori di acquisto, è sceso a marzo a 46,5 da 47,9 di febbraio, restando ben al di sotto della soglia dei 50 punti che separa la crescita dalla contrazione . Intorno alle 10,50 l'euro viaggia a 1,2793 dollari, in calo dello 0,5% circa, e si riavvicina al minimo da quattro mesi sul biglietto verde- 1,2750 dollari - segnato lo scorso 27 marzo. Alle 13,45 l'istituto centrale di Francoforte comunicherà la propria decisione sul costo del denaro. Nelle attese degli analisti l'Eurotower dovrebbe optare per una conferma del tasso di riferimento al minimo storico dello 0,75%, ma potrebbe lasciare accennare alla possibilità di ulteriori allentamenti nei prossimi mesi, proprio alla luce della debolezza dell'economia. In pesante discesa lo yen, zavorrato dalla mossa ultra-espansiva della Banca centrale nipponica, la quale ha sorpreso i mercati con una radicale revisione del meccanismo di politica monetaria, che prevede l'adozione di un nuovo target di bilancio annuale e l'impegno a raddoppiare il suo portafoglio di titoli di Stato in due anni, nel tentativo di porre fine a decenni di deflazione. La valuta nipponica cede il 2,5% nei confronti del dollaro, che viaggi a a 95,42 yen e circa il 2% nei confronti dell'euro, che passa di mano a 122,07 yen ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2793/7,95 1,2850 DOLLARO/YEN 95,37/5,38 93,04 EURO/YEN 122,08/2,21 119,51 EURO/STERLINA 0,8484/4,90 0,8490 ORO SPOT 1.546,64/7,86 1.557,35/8,35 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia