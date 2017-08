Forex, yen precipita dopo annuncio maxi allentamento BoJ

TOKYO, 4 aprile (Reuters) - Yen in marcato calo nei confronti di dollaro e euro dopo la mossa ultra-espansiva della Banca centrale giapponese, che al termine del consiglio di politica monetaria ha annunciato l'impegno a raddoppiare il suo portafoglio di titoli e azioni in due anni. Poco dopo le 8,00 lo yen cede circa il 2% sul dollaro, che avanza a 94,84 da 93,04 della precedente chiusura e 1,80% sull'euro, che sale a 121,76 yen da 119,51. Euro in lieve flessione sul biglietto verde a 1,2836 da 1,2850 del finale di seduta newyorchese.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia