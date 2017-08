Forex, yen consolida su dollaro, guarda a riunione Banca Giappone

NEW YORK, 2 aprile (Reuters) - Si risolleva dal minimo dell'ultimo mese il cambio dello yen contro dollaro nei primi scambi sulla piazza newyorkese, mentre gli investitori aggiustano le posizioni in vista della riunione sui tassi di Banca del Giappone. Recupera lievemente terreno contro il biglietto verde anche la valuta unica europea, che a propria volta guarda al verdetto di politica monetaria in arrivo dal consiglio mensile Bce di dopodomani. Dopo la pausa del lungo fine settimana pasquale, spiegano gli operatori, il livello della liquidità sul mercato dei cambi resta molto contenuto. Dal consiglio sui tassi di Banca del Giappone che si apre domani per chiudersi giovedì gli analisti prevedono il varo di ulteriori misure espansive. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2828/30 1,2847 DOLLARO/YEN 93,20/22 93,21 EURO/YEN 119,58/61 119,75 EURO/STERLINA 0,8472/76 0,8434 ORO SPOT 1.585,36/6,11 1.598,40/9,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia