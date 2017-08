Forex, euro ai minimi da due settimane contro yen in vista G20

LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - L'euro perde terreno contro lo yen fino a un minimo da due settimane, con gli investitori che riducono le scommesse contro la divisa giapponese prima del vertice del G20 a Mosca. Pesano anche le notizie, secondo le quali la banca centrale nipponica dovrebbe essere presieduta da un uomo meno disponibile a politiche aggressive sul fronte dell'allentamento monetario. Gli investitori temono che il Giappone possa ricevere critiche al G20 per la sua politica volta a indebolire la valuta. L'euro è in lieve calo anche contro dollaro. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3322/23 1,3334 DOLLARO/YEN 92,34/38 93,10 EURO/YEN 123,01/04 124,08 EURO/STERLINA 0,8572/78 0,8624 ORO SPOT 1.629,19/30,41 1.634,46/5,23 (tradotto da Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com,+39 02 66129431, Reuters messaging: stefano.rebaudo.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia